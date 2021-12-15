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Политолог Жаров: США и Украина вынуждают Германию не выступать гарантом Минских соглашений
Политика
Политолог Жаров: США и Украина вынуждают Германию не выступать гарантом Минских соглашений
Global Look Press  /  Sandro Maddalena / Volodymyr Zelensky

США и Украина оказывают давление на новое Правительство Германии с целью разблокировки поставок летального оружия. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Запрет на поставки оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась снимать запрет на поставки вооружений Украине. Об этом пишет Bild, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Меркель лично блокировала поставки Киеву по линии НАТО. Для этого немецкие власти использовали право вето. Запрет был наложен на уже оплаченные американские винтовки Barrett и литовские антидроновые ружья. Также Берлин подтолкнул Нидерланды поддержать канцлера в этом вопросе.

США и Украина вынуждают Германию отказаться быть гарантом Минских соглашений
wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский во время визита Меркель в страну попросил ее снять запрет на поставки, однако она отказалась.

Давление на Германию

Как отметил Максим Жаров, Германия при Меркель поддерживала украинскую власть, пришедшую в 2014 году в результате государственного переворота. Однако в то же время Берлин и Париж являются ключевыми гарантами Минских соглашений, которые блокируют попытки Киева начать новую войну в Донбассе. Собеседник ФАН уверен, что ничего удивительного в блокировке Германией при Меркель поставок Украине летальных вооружений нет.

«Однако сейчас все эти сливы в немецкие СМИ говорят о том, что США и Украина оказывают давление на новое Правительство Германии с целью разблокировки поставок летального оружия. Фактически правительство Олафа Шольца принуждают к тому, чтобы оно отказалось быть ключевым гарантом Минских соглашений», — пояснил Максим Жаров.

США и Украина вынуждают Германию отказаться быть гарантом Минских соглашений
Федеральное агентство новостей /

Тем самым, заметил политолог, может быть открыта дорога для переписывания Минских соглашений в пользу Украины или полного отказа от них с заменой новым документом, согласованным в «нормандском формате» с участием США.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допускать повторения такой ситуации — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

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Все новости / Политика / Политолог Жаров: США и Украина вынуждают Германию не выступать гарантом Минских соглашений
сша донбасс украина
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