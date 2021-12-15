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Комиссия Совфеда обнародовала доклад о попытках Запада поменять власть в России

Политика
Комиссия Совфеда обнародовала доклад о попытках Запада поменять власть в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 15 декабря. Запад преследовал долгосрочные цели, предпринимая попытки дискредитации выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, сказано в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Согласно тексту документа, в 2021 году иностранные игроки направили основные силы против парламентских выборов в России, однако эти деструктивные процессы преследовали более долгосрочные цели.

«Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — говорится в докладе.

Уточняется, что все эти действия предпринимались с целью сдерживания России и ее максимального ослабления.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее назвал вмешательством проект резолюции США о российских выборах.

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выборы запад совфед
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