Комиссия Совфеда обнародовала доклад о попытках Запада поменять власть в России

Москва, 15 декабря. Запад преследовал долгосрочные цели, предпринимая попытки дискредитации выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, сказано в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Согласно тексту документа, в 2021 году иностранные игроки направили основные силы против парламентских выборов в России, однако эти деструктивные процессы преследовали более долгосрочные цели.

«Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — говорится в докладе.

Уточняется, что все эти действия предпринимались с целью сдерживания России и ее максимального ослабления.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее назвал вмешательством проект резолюции США о российских выборах.