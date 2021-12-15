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Пережившая домогательства Проклова рассказала о своем отношении к сексу

Шоу-бизнес
Пережившая домогательства Проклова рассказала о своем отношении к сексу
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 15 декабря. Актриса Елена Проклова никогда не ставила интимную жизнь в приоритет. Она уверена, что все ее партнеры были в нее влюблены.

По ее словам, она никогда не ставила секс во главу угла своей жизни. Артистка убеждена, что из-за этого ее отношения с мужчинами приобретали объем. Как указала пережившая в юности домогательства со стороны известного артиста Проклова, секс для нее — это «космическое, божественное единение», пишет Teleprogramma.pro.

«Может, у меня это как-то больше, полнее, чем у других могло проявляться. Но я знаю точно, что мои партнеры всегда были влюблены не только в мое тело», — подчеркнула артистка в интервью изданию «Собеседник».

Елена Проклова весной этого года открыла главную тайну своей жизни. Она сообщила, что стала жертвой домогательств в молодости со стороны именитого актера, имя которого не стала раскрывать. На знаменитость обрушились с критикой, в том числе продюсер Марк Рудинштейн. Основатель «Кинотавра» незадолго до смерти заявил, что у артистки была бурная личная жизнь в подростковом возрасте.

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секс отношения проклова
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