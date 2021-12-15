Минобороны РФ: ракета новейшего комплекса «Ответ» успешно поразила цель в Японском море

Москва, 15 декабря. Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ракеты комплекса «Ответ» предназначены для уничтожения подводных лодок. При этом для их запуска используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

«Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2021 экипаж фрегата ВМФ РФ «Адмирал Горшков» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» в Белом море. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».