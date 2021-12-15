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Сукачев объяснил, почему взял младшего сына Ефремова в свою короткометражку

Общество
Сукачев объяснил, почему взял младшего сына Ефремова в свою короткометражку
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 декабря. Рок-музыкант и композитор Гарик Сукачев рассказал о работе с младшим сыном актера Михаила Ефремова Борисом. Лидер группы «Бригада С» объяснил, почему снял мальчика в своем короткометражном фильме на песню «Помнишь».

Сукачев давно дружит с Ефремовым, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Музыкант не оправдывает актера, но по-прежнему называет его своим другом.

Композитор рассказал в интервью «АиФ», что 11-летний сын Ефремова получил гонорар за съемки в короткометражке, как и любой другой артист. При этом певец не считает, что таким образом он помогает семье друга. Жена актера Софья Кругликова работает с Сукачевым, поэтому сын артиста растет у рок-музыканта «под боком».

«Я знаю этого ребенка с рождения, наблюдаю за ним. Вижу, что этот мальчик очень талантливый. Поэтому не стал больше никого искать», — цитирует лидера «Бригады С» Teleprogramma.pro.

Напомним, Михаил Ефремов находится в колонии, где отбывает наказание за смертельную аварию, произошедшую в центре Москвы летом 2020 года. Мать актера очень переживает за сына и боится, что он «плохо закончит».

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ефремов музыкант сукачев
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