Политолог Бортник: Макрон пытается стать посредником в переговорах между РФ и Украиной

Киев, 15 декабря. Франция может стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Президенты Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эммануэль Макрон 15 декабря проведут переговоры. Стороны обсудят ситуацию в Донбассе. Бортник считает, что главы государств затронут вопросы, которые касаются «нормандского формата» и мирного урегулирования ситуации.

«У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, что может добавить ему определенных электоральных баллов внутри французской политической системы», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что после переговоров с Зеленским французский лидер может передать России какие-то предложения по урегулированию ситуации с украинской стороны. По словам Бортника, пока Турция предлагает стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Париж уже делает шаги в этом направлении.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Событие состоится до конца 2021 года.