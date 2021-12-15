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Политолог Бортник: Макрон пытается стать посредником в переговорах между РФ и Украиной

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 09:56
Политика
Политолог Бортник: Макрон пытается стать посредником в переговорах между РФ и Украиной
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 15 декабря. Франция может стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Президенты Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эммануэль Макрон 15 декабря проведут переговоры. Стороны обсудят ситуацию в Донбассе. Бортник считает, что главы государств затронут вопросы, которые касаются «нормандского формата» и мирного урегулирования ситуации.

«У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, что может добавить ему определенных электоральных баллов внутри французской политической системы», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что после переговоров с Зеленским французский лидер может передать России какие-то предложения по урегулированию ситуации с украинской стороны. По словам Бортника, пока Турция предлагает стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Париж уже делает шаги в этом направлении.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Событие состоится до конца 2021 года.

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Все новости / Политика / Политолог Бортник: Макрон пытается стать посредником в переговорах между РФ и Украиной
украина россия франция бортник
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