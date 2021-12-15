Ключевые фондовые индексы США упали до месячного минимума

Нью-Йорк, 15 декабря. Американский рынок негативно реагирует на новости о распространении нового штамма CОVID-19 и ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет «Интерфакс».

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 достигли минимального значения с 1 декабря — 35544,18 пункта и 4634,09 пункта соответственно. Инвесторы опасаются возможного снижения деловой активности из-за коронавируса и планируют зафиксировать прибыль до Нового года. Другой причиной снижения могут стать решения ФРС.

«На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого», — объяснила аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.

Индекс Мосбиржи накануне снизился из-за негативного новостного фона и ухудшения конъюнктуры внешних рынков, приблизившись к показателям марта текущего года.