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Ключевые фондовые индексы США упали до месячного минимума

Экономика
Ключевые фондовые индексы США упали до месячного минимума
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 15 декабря. Американский рынок негативно реагирует на новости о распространении нового штамма CОVID-19 и ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС), пишет «Интерфакс».

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 достигли минимального значения с 1 декабря — 35544,18 пункта и 4634,09 пункта соответственно. Инвесторы опасаются возможного снижения деловой активности из-за коронавируса и планируют зафиксировать прибыль до Нового года. Другой причиной снижения могут стать решения ФРС.

«На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого», — объяснила аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.

Индекс Мосбиржи накануне снизился из-за негативного новостного фона и ухудшения конъюнктуры внешних рынков, приблизившись к показателям марта текущего года.

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