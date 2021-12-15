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Протурецкие боевики на севере Сирии похитили местных жителей ради выкупа

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 10:16
Весь мир
Протурецкие боевики на севере Сирии похитили местных жителей ради выкупа
almasdarnews.com  /  Leith Fadel

Дамаск, 14 декабря. В ряде населенных пунктов провинции Алеппо на севере Сирии протурецкие боевики похитили нескольких детей, требуя за них выкуп у родителей и родственников. Как сообщает агентство SANA, такие случаи в последние дни зафиксированы в населенных пунктах Эль-Баб и Телль Таль.

Там же экстремисты совершили вооруженное ограбление одного из местных жителей в городе Кабасин. Мужчина получил серьезные ножевые ранения, а боевики покинули его дом, забрав с собой все деньги и ценности.

В последнее время из-за отсутствия надзора со стороны служб безопасности в контролируемых протурецкими силами районах лояльные Анкаре боевики все чаще совершают преступления в отношении мирного населения, которое не может защитить себя от вооруженных бандитов. Местные СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях, грабежах, насилии и попытках выдворить жителей из своих домов.

Население северных провинций, несмотря на угрозу для своей жизни, постоянно выходит на демонстрации протеста. В частности, 5 декабря очередной митинг устроили жители поселка Дейр Джамаль, ранее уже неоднократно выступавшие против присутствия турецких войск и сотрудничающих с ними бандформирований. Аналогичные выступления проходили и в других районах, например, Телль Рифъат и Кафр Наха. При этом участники таких мероприятий не боятся поднимать государственные флаги и портреты главы республики.

Турция же, не придавая значения таким протестам, продолжает массово перебрасывать на север Сирии свои войска и поставлять боевикам вооружение. Как считают эксперты, Анкара готовится к наступлению на города, находящиеся под контролем курдов, что может значительно усугубить и без того нелегкую гуманитарную ситуацию в данном регионе. В частности, от противостояния курдских и протурецких группировок уже неоднократно страдали жители провинции Хасака: террористы нарушали работу станции перекачки «Алук», являющейся основным источником воды для сотен тысяч человек в северной части страны.

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