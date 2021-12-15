Протурецкие боевики на севере Сирии похитили местных жителей ради выкупа

Дамаск, 14 декабря. В ряде населенных пунктов провинции Алеппо на севере Сирии протурецкие боевики похитили нескольких детей, требуя за них выкуп у родителей и родственников. Как сообщает агентство SANA, такие случаи в последние дни зафиксированы в населенных пунктах Эль-Баб и Телль Таль.

Там же экстремисты совершили вооруженное ограбление одного из местных жителей в городе Кабасин. Мужчина получил серьезные ножевые ранения, а боевики покинули его дом, забрав с собой все деньги и ценности.

سوريا

ريف حلب

ورد الان

مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون أطفالاً في مدينة الباب بريف حلب واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في المناطق التي تحتلها حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف أطفال والاستيلاء على ممتلكات???????????? pic.twitter.com/zCM14UoJ15 — خالد محمد قايد طعيمان الجهمي (@jO0OuJCfZAYWImk) December 14, 2021

В последнее время из-за отсутствия надзора со стороны служб безопасности в контролируемых протурецкими силами районах лояльные Анкаре боевики все чаще совершают преступления в отношении мирного населения, которое не может защитить себя от вооруженных бандитов. Местные СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях, грабежах, насилии и попытках выдворить жителей из своих домов.

Население северных провинций, несмотря на угрозу для своей жизни, постоянно выходит на демонстрации протеста. В частности, 5 декабря очередной митинг устроили жители поселка Дейр Джамаль, ранее уже неоднократно выступавшие против присутствия турецких войск и сотрудничающих с ними бандформирований. Аналогичные выступления проходили и в других районах, например, Телль Рифъат и Кафр Наха. При этом участники таких мероприятий не боятся поднимать государственные флаги и портреты главы республики.

Mercenaries of Ansar al-Tawhid backed by the Turkish occupation army, target a headquarters of the #Syrian_regime_forces in the village of al-Dar al-Kabira in Jabal al-Zawiya, south of #Idlib.#Syria #Russia #Turkey pic.twitter.com/VZ5bKgrLfl — -R4R- Radio 4 Rojava (@Radio4Rojava) December 6, 2021

Турция же, не придавая значения таким протестам, продолжает массово перебрасывать на север Сирии свои войска и поставлять боевикам вооружение. Как считают эксперты, Анкара готовится к наступлению на города, находящиеся под контролем курдов, что может значительно усугубить и без того нелегкую гуманитарную ситуацию в данном регионе. В частности, от противостояния курдских и протурецких группировок уже неоднократно страдали жители провинции Хасака: террористы нарушали работу станции перекачки «Алук», являющейся основным источником воды для сотен тысяч человек в северной части страны.