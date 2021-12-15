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«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном

Общество

«Самого стильного кота» Чеченской республики выбирали в рамках Coffee Feast. В конкурсе приняли участие 27 пушистых красавчиков, одетых в различные костюмы: от модных и сказочных до национальных.

В финале конкурса жюри отобрало трех фаворитов, но самым стильным котом был признан питомец Риччи: он завоевал сердца жюри и зрителей с помощью своего природного обаяния и модного образа с кожаной мини-курткой и очками.

В награду за первое место коту вручили диплом и новый лежак, а его хозяйка получила путевку в уникальный глэмпинг-лагерь, расположенный в Веденском районе республики.

«Основной целью конкурса было развенчание мифа о том, что в регионе плохо относятся к животным. Именно на таких мероприятиях можно увидеть, как жители Чечни заботятся о своих питомцах», — сказал министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев.

Другим участникам фестиваля тоже достались подарки и приятные сюрпризы, им вручили разнообразные кофейные напитки, приглашения на мастер-классы от бариста и выступления популярных музыкантов.

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