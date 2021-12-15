Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали украинские власти за отсутствие поддержки

На Украине отметили День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сами ликвидаторы, занимавшиеся устранением последствий взрыва реактора на станции, встретились с журналистами и рассказали — их сегодня остались тысячи, но выплаты постоянно урезают, их проблемами никто толком не занимается, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение нашего киевского корреспондента может отличаться от позиции редакции.

Когда корреспондент ФАН пришла в Музей Чернобыля в Киеве, там уже было полно местных журналистов. Все они сновали вокруг ликвидаторов чернобыльской аварии — их на встречу пришло всего трое. Некоторые коллеги искренне считали их «немногими из выживших». По крайней мере, они думали так до начала встречи. Потому что первое, что сообщили ликвидаторы, — их очень удивляет, когда молодые украинцы говорят:

«Ого, вы все еще живы! А мы думали, вы все давно поумирали!»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По словам Андрея Мизько, работавшего на ликвидации последствий аварии штурманом вертолета Ми-6, сегодня из 600 тысяч человек, непосредственно принимавших участие в операции на ЧАЭС, в живых осталось около 110 тысяч. 48 тысяч из них — инвалиды, утверждает он.

«Да, мы существуем, и нас много! Мы создаем общества, чтобы поддерживать друг друга, помогаем в разных вопросах — с оформлением документов, льгот и так далее. Наши коллеги-ликвидаторы живут сегодня не только на Украине, но и в России, Казахстане, Белоруссии и других странах бывшего СССР. По нашим данным, на Украине у нас самые низкие социальные льготы — мы получаем от государства по 456 гривен (1300 рублей. — Прим. ФАН) в месяц как непосредственные участники аварийных работ на Чернобыльской АЭС. Те же, кто трудился на обеззараживании территорий относительно далеко от ЧАЭС, и вовсе получают по 228 гривен в месяц. При нынешнем уровне цен в стране это просто смешные деньги», — заметил Мизько.

Такую задачу, как достойная социальная помощь ликвидаторам, украинские власти, по мнению чернобыльцев, провалили. За последние годы им сократили большую часть льгот и усложнили условия досрочного выхода на пенсию. С учетом сложностей при трудоустройстве и подорванного здоровья все это превратило их жизнь в борьбу за выживание.

«Сейчас мы себя ощущаем лишними в нашем украинском обществе. Здоровье многих коллег-ликвидаторов серьезно подорвано — влияние больших доз радиации сказывается через годы: у кого-то малокровие, у кого-то разрушаются кости и выпадают волосы и зубы. Но у нас, на Украине, чиновники считают, что мы обуза для государства, потому что мы еще живы. Я не преувеличиваю — власти считают нас каким-то бременем и пытаются при любой возможности от нас избавиться. За последние 15 лет они до предела сократили все программы по защите чернобыльцев. Ликвидаторы — реальная проблема для страны. Не будет нас — не будет проблемы. Проще потом ходить возлагать цветы на наши могилы, чем сегодня помогать живым ликвидаторам», — рассказал Валерий Макаренко, омбудсмен по правам чернобыльцев и глава союза «Чернобыль — Фукусима».

По впечатлениям корреспондента ФАН, сам Музей Чернобыля оказался эффектным, но каким-то потрепанным. Величественные ступени, ведущие наверх, в экспозиционные залы, завешаны табличками с названиями сел и городков, переставших существовать после аварии. Среди экспонатов — реальные защитные костюмы, в которых работали ликвидаторы, элементы оборудования станции, даже пол в музее уложен панелями, идентичными тем, что были на ЧАЭС. По стенам — сотни фотографий свидетелей и жертв страшной аварии 1986-го. Чувствуется, что все это тщательно собиралось десятилетиями, а потом как-то застыло во времени и последние лет 15 больше не обновлялось…

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Тем временем еще один бывший летчик Ми-6 Игорь Сикорский рассказывал, как сразу после аварии он со своим экипажем сбрасывал в дымящийся реактор с высоты в 200 метров мешки с песком и свинцовые панели (чтобы затормозить процессы в разрушенном реакторе).

«Мы с экипажем работали на ЧАЭС в течение недели — с 26 апреля по 3 мая 1986-го. Когда работали, у нас как-то не было времени думать о последствиях для здоровья, все время хотелось успеть погасить активность реактора, чтобы не произошло еще более страшной катастрофы. Мы в те дни почти не спали — настолько велико было нервное возбуждение. После недели работы на ЧАЭС нас заменили, и буквально через пару недель отдыха наше руководство отправило нас с экипажем в Афганистан. Такое было время — отдыхать было некогда», — рассказал Сикорский.

Тем не менее ликвидаторы на фоне рассказов о работе на разрушенном блоке ЧАЭС все равно сворачивали на тему сегодняшней жизни на Украине. По их словам, ситуация для них неуклонно ухудшалась с конца 1990-х годов, а к сегодняшнему дню стала совершенно катастрофической. Они сообщили, что в течение последних 30 лет борются за свои права в судах, так как даже положенные им выплаты чиновники пытаются отменить. При этом с годами последствия радиационного облучения проявляются все больше — ликвидаторы нуждаются в больших суммах на лечение.

Согласно назначенным государством льготам, чернобыльцы имеют право на оздоровление в санаториях, «не пользующихся спросом», за 50% стоимости.

«Из бюджета нам выделяют на лечение по 7 тыс. гривен в год. Ни один приличный пансионат в стране не берется за такие деньги нас лечить, — с обидой говорит глава союза «Чернобыль — Фукусима». — Формально бесплатная медпомощь чернобыльцам вроде бы положена, но в больницах нам говорят: «Лекарств для вас нет, нужно их покупать за собственные средства». В плане лечения онкологических заболеваний, возникших вследствие работы на ЧАЭС, все еще хуже — специальных программ для чернобыльцев фактически нет. Люди зачастую лечатся на общих основаниях и за свои средства».

У ликвидаторов есть право на льготные лекарства, которых в реальности на Украине остро не хватает. А также формальное право на участок земли, которое никто на Украине не торопится реализовывать (не помогают даже решения европейских судов).

«Чтобы напомнить о своих правах, мы часто выходим на акции протеста. Нас постоянно обвиняют в том, что мы устраиваем стычки с полицией на своих митингах, часто подают на нас в суд. Ну, пусть подают. Мы как выходили, так и будем выходить. Акты гражданского неповиновения — единственный инструмент, который у нас есть, чтобы повлиять на государство!» — рассказал Макаренко.

В целом же на Украине уже десять лет нет одной программы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Есть некий «чернобыльский» закон, но, по словам самих ликвидаторов, он не действует. Единый государственный реестр пострадавших и ликвидаторов не обновлялся более пяти лет. В стране остановлены программы исследования воздействия радиации на организм человека, одна за другой расформировываются и закрываются «чернобыльские» больницы.

Украинцы, получившие инвалидность из-за аварии на ЧАЭС, сегодня фактически потеряли право на бесплатный автомобиль. На бумаге эта льгота действует, но на практике получить бесплатную машину на Украине практически нереально. Единственное послабление — чернобыльцев освободили от платы за растаможку подержанных иномарок. Но покупать авто все равно нужно за свои деньги, которые есть далеко не у всех из них. То же самое — с льготами на проезд: чернобыльцы жалуются, что никаких бесплатных билетов на поезда, не говоря уже о самолетах, им не выдают.

Чтобы помочь ликвидаторам аварии на ЧАЭС, на Украине создали онлайн-сервис юридической помощи ликвидаторам Help Chornobyl, где можно узнать, как получить свои законные выплаты и пенсии. Также проект Help Chornobyl открыл краудфандинговую платформу — для точечной помощи тем, кто в ней нуждается. По сути, при отсутствии финансирования от украинского государства местные активисты «чернобыльского» движения вынуждены собирать средства с миру по нитке.

Но больше всего ликвидаторов угнетает, что украинские власти задались целью сделать Чернобыльскую зону отчуждения пространством для экстремального туризма. Об этом заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

Федеральное агентство новостей /

«По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения, утверждена программа развития Чернобыльской зоны. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, международную рекламу Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как с Украины, так и со всего мира. «Зона отчуждения» должна стать «зоной возрождения», — заявил Зеленский.

По данным украинских СМИ, десятки частных турфирм организовывают турпоездки в зону отчуждения. По официальной статистике, до карантина в 2019-м ее посетили 124 тысячи туристов, а в 2020-м — около 36 тысяч. В Чернобыльской зоне есть 15 наземных маршрутов, в том числе «веломаршрут по заброшенным городам и селам». В Чернобыльскую зону везут туристов на вездеходах, по водным и воздушным маршрутам. Ежемесячно сотни ловких дельцов делают неплохие деньги на памяти о катастрофе, интерес к которой резко вырос после выхода британского сериала «Чернобыль».

«По правде говоря, мы против того, чтобы из Чернобыльской зоны делали туристический аттракцион. Там погибли сотни наших товарищей, к тому же в ней до сих пор есть сотни мест, в которых нельзя долго находиться из-за высокого уровня радиации. Но власти не намерены нас слушать, у них свои цели и задачи, — заявил ликвидатор Игорь Сикорский. — Да и вообще, о нас вспоминают всего два раза в год — 26 апреля, в день катастрофы, и 14 декабря. Чиновники жмут нам руки, говорят красивые слова, вручают какие-то медали. А все остальное время в году мы предоставлены сами себе и вынуждены решать наши проблемы самостоятельно».

Чернобыльская катастрофа — самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества. Из-за взрыва атомного ректора на четвертом энергоблоке ЧАЭС, случившегося в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, произошло радиационное загрязнение, сравнимое с 300 «Хиросимами». Если бы не героические действия тысяч ликвидаторов аварии, многие из которых пожертвовали своими жизнями, последствия могли быть гораздо хуже — огромные территории в Евразии до сих пор были бы непригодны для жизни. В результате аварии на ЧАЭС радиационное облучение получили почти 8,5 млн человек. Радиоактивное облако от станции прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы и восточной частью США. Из зоны радиационного загрязнения было эвакуировали 200 тысяч человек. Люди навсегда покинули свои дома в городах Припять, Чернобыль и еще 74 населенных пунктах.