Амурским предпринимателям грозит штраф за песни

Благовещенск, 15 декабря. В амурском арбитражном суде прокомментировали претензии «Российского авторского общества» к местным бизнесменам.

Как пояснили в региональном арбитражном суде, «Российское авторское общество» требует взыскать с четырех индивидуальных предпринимателей и двух юридических лиц в Амурской области компенсацию за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Утверждается, что ответчики осуществляли публичное исполнение песен без выплаты вознаграждения их авторам, сообщает AmurInfo.

Незаконное использование композиций было зафиксировано в четырех ресторанах, пиццерии и кафе. Заявитель просит оштрафовать нарушителей (по 20 тысяч рублей за каждую исполненную песню). Общая сумма компенсации может составить от 60 тысяч до 220 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге суд оштрафовал местную жительницу за незаконное использование песен в частной сауне. Дама нарушила авторские права музыкальных исполнителей. За определенную плату посетители сауны могли послушать любую песню в музыкальном автомате, а авторам песен часть дохода не отчислялась.