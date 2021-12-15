Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 11:58
11:55
Общество
«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил над немецкими журналистами
11:54
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
11:52
Происшествия
Неудачливые воры устроили массовую драку с охраной супермаркета на северо-востоке Москвы
11:51
Общество
«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном
11:50
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре признался, что ошибся в расчетах при создании СВУ
11:46
Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
11:46
Политика
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай
11:40
Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
11:39
Весь мир
Саудовская Аравия расширила действие закона о борьбе со взяточничеством
11:32
Происшествия
Московская полиция задержала ударившего ножом курьера кемеровчанина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Амурским предпринимателям грозит штраф за песни
Общество
Амурским предпринимателям грозит штраф за песни
pexels.com  /  Snapwire

Благовещенск, 15 декабря. В амурском арбитражном суде прокомментировали претензии «Российского авторского общества» к местным бизнесменам.

Как пояснили в региональном арбитражном суде, «Российское авторское общество» требует взыскать с четырех индивидуальных предпринимателей и двух юридических лиц в Амурской области компенсацию за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Утверждается, что ответчики осуществляли публичное исполнение песен без выплаты вознаграждения их авторам, сообщает AmurInfo.

Незаконное использование композиций было зафиксировано в четырех ресторанах, пиццерии и кафе. Заявитель просит оштрафовать нарушителей (по 20 тысяч рублей за каждую исполненную песню). Общая сумма компенсации может составить от 60 тысяч до 220 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге суд оштрафовал местную жительницу за незаконное использование песен в частной сауне. Дама нарушила авторские права музыкальных исполнителей. За определенную плату посетители сауны могли послушать любую песню в музыкальном автомате, а авторам песен часть дохода не отчислялась.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Амурским предпринимателям грозит штраф за песни
благовещенск штраф авторское право
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать