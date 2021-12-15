В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве исключается гражданство одновременно и Украины, и России, заявил депутат от «Слуги народа», представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский. Одновременно бывший глава Донецкой оккупационной администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом он заявил в эфире «Четвертого канала», укоряя Венгрию за оформление гражданства украинцам. Напомним, в Закарпатье проживает свыше 150 тысяч венгров, а в Донбассе — около 3 млн русских.

Почему киевские власти так нервничают, когда граждане Украины вспоминают, что они русские, венгры или поляки? Готова ли Украина к силовому противостоянию с Венгрией или Польшей? Насколько боеспособна 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ВСУ? Выдержит ли экономика Украины экономические санкции со стороны России и Белоруссии? Как много граждан с двойным или тройным гражданством представлены в правительстве Зеленского или политической элите Украины? Верна ли информация Юлии Тимошенко о том, что Украина стала последней по ВВП на душу населения страной в Европе?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Вячеслав Ковтун, украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве;

— Александр Семченко, доктор политических наук.

Эфир состоится в среду, 15 декабря, в 13:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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