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Секретарь Совбеза России Патрушев приехал в Камбоджу

Политика
Секретарь Совбеза России Патрушев приехал в Камбоджу
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Пномпень, 15 декабря. Глава Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу. Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Патрушев прибыл в качестве главы межведомственной комиссии для заседаний по вопросам безопасности. В ходе переговоров представители РФ и Камбоджи обсудят региональную и международную повестку, а также взаимоотношения Москвы и Пномпеня.

В прошлый раз Патрушев посещал Камбоджу в феврале 2017 года. Тогда российский чиновник провел ряд консультаций и двусторонние встречи с представителями страны.

Недавно Патрушев заявил, вопреки призывам РФ, США и другие страны намеренно нагнетают обстановку по теме мнимой «российской агрессии». Таким образом, Запад создает нужный информационный фон для наращивания военного контингента в Европе, считает политик.

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