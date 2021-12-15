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Группа подростков на Алтае провернула три ограбления соседа за два дня

Происшествия
Группа подростков на Алтае провернула три ограбления соседа за два дня
pixabay.com

Барнаул, 15 декабря. Алтайские подростки трижды за два дня ограбили мужчину, живущего по соседству. Юноши суммарно вынесли имущества на 23 тысячи рублей, сообщили в краевом СУ СК РФ.

В конце лета прошлого года обвиняемые и их младшие друзья вечером проникли в дом к жителю села в Красногорском районе. Юноши залезли в жилище и похитили имущества на сумму 10 тысяч рублей.

После первого преступления юнцы не остановились, совершив на следующий день две аналогичные кражи на сумму в 13 тысяч рублей. Свою вину нарушители полностью признали.

Против преступников возбудили два уголовных дела. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

В начале месяца в Алтайском крае подросток попал в больницу после стрельбы в школьном туалете. В результате инцидента восьмиклассник был госпитализирован с ранением головы. Стрельба велась из пневматического пистолета.

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ограбление полиция алтайский край
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