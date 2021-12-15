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Американская журналистка Эндрюс назвала Нуланд причиной напряженности вокруг Украины

Политика
Американская журналистка Эндрюс назвала Нуланд причиной напряженности вокруг Украины
flickr.com  /  U.S. Embassy Moldova

Вашингтон, 15 декабря. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ответственна за усиление вмешательства США во внутренние дела Украины. Об этом рассказала журналиста Хелен Эндрюс в эфире аудиопередачи Tac right now.

Ведущий программы в ходе беседы отметил, что Вашингтон опять «бьет в барабан войны». Кроме того, он допустил, что страна вновь окажется втянута в ненужный вооруженный конфликт из-за прихоти американского истеблишмента. Он попросил Эндрюс дать комментарий по поводу сложившейся ситуации.

«Мы все должны были ожидать этого с того самого момента, когда администрация Джо Байдена объявила, что Виктория Нуланд была назначена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам; он вернул все тех же безмозглых антироссийских "ястребов", которые создали столько проблем в прошлый раз», — сказала журналистка.

Эндрюс выразила надежду, что в администрации главы государства найдутся рациональные политики, способные уравновесить влияние «опрометчивых идиотов», в числе которых Нуланд.

Недавно замгоссекретаря США заявила, что Россия якобы сосредоточила вблизи украинской границы почти всю свою наземную армию, чтобы напасть на соседнюю страну. Однако сами же украинцы высмеяли эти слова, посоветовав ей сходить к врачу.

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