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Нарышкин заявил о провале западной акции с Навальным в роли «сакральной жертвы»

Политика
Нарышкин заявил о провале западной акции с Навальным в роли «сакральной жертвы»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 декабря. Западные спецслужбы заметно утихли в попытках инспирировать в России массовое протестное движение. На это обратил внимание глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Большую роль в этом угасании сыграла операция с блогером Алексеем Навальным, который должен был исполнить роль «сакральной жертвы». Однако усилия Запада не принесли желаемого эффекта, так как россияне проявили себя более благоразумными, чем о них думали иностранные политтехнологи, отметил Нарышкин.

«Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи», — заявил он в беседе с «АиФ» в преддверии 101-летия существования СВР.

Нарышкин добавил, что актуальность темы расшатывания внутренней обстановки в России извне будет сохраняться. Это продолжится до тех пор, пока страна остается уязвимой для внешних атак.

Понятие «сакральной жертвы» подразумевает жертву провокационного убийства. Обычно для этого выбирается известная персона, смерть которой должна вызвать большой общественный резонанс для дальнейшей дестабилизации общественной обстановки.

Сейчас Навальный находится в колонии, куда попал по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Изначально ему назначили наказание в виде условного срока, однако затем его заменили на реальный. Ранее блогер подал очередной иск в суд к администрации колонии в городе Покров во Владимирской области.

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навальный нарышкин запад
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