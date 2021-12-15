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Психолог Шилько: супруга Лепса могла подать на развод из-за распутной жизни певца

Шоу-бизнес
Психолог Шилько: супруга Лепса могла подать на развод из-за распутной жизни певца
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 15 декабря. Одной из причин развода Анны Шаплыковой и Григория Лепса может быть разгульный образ жизни певца. Такое мнение высказала врач-психолог Анна Шилько.

Сообщения о грядущем разводе Лепса со своей женой начали появляться в СМИ на прошлой неделе. Первое судебное заседание по факту расторжения брака пройдет 20 декабря. Известно, что бывшие возлюбленные решили разойтись мирно и цивилизованно, без оскорблений и обвинений.

Психолог Шилько считает, что одной из возможных причин разрыва является распутный образ жизни популярного певца. Он получил свою супругу, когда она была скромной и простой девушкой. Однако позже Шаплыкова стала сильной и женственной, поэтому теперь не испытывает страха перед одиночеством. Супруга исполнителя знает себе цену и не намерена больше терпеть выходки мужа.

По словам адвоката Шаплыковой, решение о разводе было принято на эмоциях, что в данном случае не исключает воссоединения пары. Шилько уверена, что этот громкий процесс приведет именно к такому исходу.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году. Спустя два года отношений у них родилась дочь Ева. Всего за время совместного проживания у пары родилось трое детей.

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