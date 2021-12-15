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Нарышкин: российская разведка заинтересована в сотрудничестве с ЦРУ

Политика
Нарышкин: российская разведка заинтересована в сотрудничестве с ЦРУ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 декабря. Служба внешней разведки России (СВР) заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб.

Глава СВР недавно провел рабочую встречу в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Американская разведка является партнером, с которым сохраняется взаимодействие по борьбе с международным терроризмом, заявил Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

«В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», — добавил он.

Недавно в СВР заявили, что спецслужбы Великобритании и США хотят исказить реальные события и выставить Москву виновником конфликта в Донбассе. По данным ведомства, на одной из встреч представители ЦРУ и Ми-6 пытались сеять панику о полномасштабном «вторжении» России на Украину, которое «вот-вот» должно произойти.

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