Нарышкин: российская разведка заинтересована в сотрудничестве с ЦРУ

Москва, 15 декабря. Служба внешней разведки России (СВР) заинтересована в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) на основе общепринятых принципов партнерства спецслужб.

Глава СВР недавно провел рабочую встречу в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Американская разведка является партнером, с которым сохраняется взаимодействие по борьбе с международным терроризмом, заявил Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

«В ходе недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом я отметил нашу заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», — добавил он.

Недавно в СВР заявили, что спецслужбы Великобритании и США хотят исказить реальные события и выставить Москву виновником конфликта в Донбассе. По данным ведомства, на одной из встреч представители ЦРУ и Ми-6 пытались сеять панику о полномасштабном «вторжении» России на Украину, которое «вот-вот» должно произойти.