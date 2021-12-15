Биолог Баранова рассказала, может ли специальный ген усилить иммунитет к COVID-19

Москва, 15 декабря. Открытие гена FAM72А, способного отключать контроль за мутациями ДНК, можно использовать в будущем. Однако говорить об усилении иммунитета за счет этого пока рано, заявила доктор биологических наук Анча Баранова.

Она указала, что этот специальный ген работает только в В-клетках иммунной системы. Если «нажать» на него, то будет «суперсильный иммунный ответ». Однако пока ученые не выяснили, как сделать так, чтобы запустился механизм только в одном типе клеток, а не во всех.

«Процесс этот протекать идеально не будет. А значит, есть шанс, что возникнут поломки в каких-то еще клетках — например, в предраковых, после чего опухоль начнет быстро прогрессировать», — отметила биолог в интервью радио Sputnik.

Как считает специалист, можно разработать ингибитор — вещество, тормозящее физико-химический или физиологический процесс, — гена, чтобы «задавить» мутационный процесс в уже образовавшихся опухолях. Однако усилить иммунитет к COVID-19 на генетическом уровне пока не получится.

Примечательно, что американские ученые из Северо-Западного университета обнаружили неожиданный продукт, который может снизить риск заражения коронавирусом. Согласно исследованиям специалистов, люди, которые регулярно пьют кофе, почти на десять процентов реже заболевают COVID-19