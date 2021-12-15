Депутат Госдумы Власов предложил единую систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей

Москва, 15 декабря. Единая федеральная скидочная система на коммунальные платежи для многодетных семей может быть рассмотрена Госдумой на очередной сессии. С таким предложением выступил депутат Василий Власов.

Действующее законодательство обязывает субъекты устанавливать 30%-ную скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей. Власов в своем обращении к главе Минтруда Антону Котякову отметил, что размеры скидок по России могут отличаться и предложил разработать единую систему.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — указал депутат.

Ранее Власов предложил повысить размер страхового возмещения по вкладам россиян, которые выплачивают ипотеку. Соответствующее предложение парламентарий направил главе Минтруда России Котякову.