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Кот-джентльмен стащил цветок из чужого букета для своей хозяйки

Общество
Кот-джентльмен стащил цветок из чужого букета для своей хозяйки
wikipedia.org  /  Tasy Hong / CC0 1.0

Москва, 15 декабря. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от романтичного кота, который бросил цветок к ногам своей хозяйки. Однако до этого он стащил подарок из чужого букета.

Соответствующее видео набирает популярность в Сети. На его кадрах запечатлен черно-белый питомец, который стоит возле букета, расположенного на подоконнике. Какое-то время он выбирает самый красивый цветок, после чего ловко берет его в маленькие зубки и мчится к своей хозяйке.

Презент пушистый джентльмен кладет поверх тапочка девушки. Заканчивается ролик нежным трением кота об ноги любимой хозяйки. За непродолжительное время видео набрало множество просмотров и большое количество комментариев. Ролик публикует издание «Ридус».

«Какой галантный пушистый кавалер», — восхитился один из пользователей.

«Какая прелесть. Принес цветок прямо к ногам», — согласился второй.

«Ох, ну что за красавчик! Все для любимой хозяйки», — добавил третий.

Вызывать восхищение способны не только кошки, но и другие животные. В Twitter продолжают обсуждать ролик, на кадрах которого выдра задорно жонглирует двумя камешками.

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кот видео соцсети цветок
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