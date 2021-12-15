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Омский горсовет назначил Сергея Шелеста новым мэром

Общество
Омский горсовет назначил Сергея Шелеста новым мэром
gugo.omskportal.ru  /  Правительство Омской области

Омск, 15 декабря. Новым мэром Омска избран депутат Сергей Шелест. Соответствующее решение в ходе осенней сессии приняли парламентарии городского совета.

Выборное заседание стало первым с начала пандемии коронавируса, которое проходило в очном формате для всех депутатов. Голосование мэра, согласно общему решению, было поименным.

В ходе референдума кандидаты выступили с презентациями своих программ. Избранный глава Омска Шелест продемонстрировал заготовленную презентацию, тема которой соответствовала принятому генеральному плану развития города до 2040 года.

Ранее депутаты горсовета обсуждали возможность масштабного озеленения Омска. Так, глава Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин предложил рассмотреть концепцию города-сада.

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