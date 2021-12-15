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Автор NI Сучиу считает военную технику России гарантом ненападения со стороны Запада

Армия
Автор NI Сучиу считает военную технику России гарантом ненападения со стороны Запада
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Вашингтон, 15 декабря. Модернизация и развитие военной техники для России является гарантией защиты от возможного вторжения со стороны стран Запада. Об этом в статье для The National Interest написал аналитик Питер Сучиу.

Россия неоднократно сталкивалась с агрессивным вторжением на свою территорию со стороны западных государств. Например, в разное время интервентами выступали Польша, Швеция, Франция и Германия. Сучиу считает, что проводя масштабную работу в оборонно-промышленном комплексе Москва хочет быть готова к гипотетическому повторению истории.

«Неудивительно, что российский медведь точит свои когти, модернизируя свой военно-морской флот и проводя регулярные военные учения», — отметил автор.

Сучиу отдельно выделил новейший российский танк Т-14 «Армата». По его мнению, подобные достижения в области бронетехники являются сдерживающим фактором для Запада от вторжения в будущем.

Российские инженеры преуспели в разработке как наземной техники, так и воздушной и ракетной. В частности зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что новый многоцелевой истребитель Су-57 получит на вооружение гиперзвуковое оружие.

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