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SuperJob: 40% россиян согласны получать «черную» зарплату

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 07:53
Общество
SuperJob: 40% россиян согласны получать «черную» зарплату
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 15 декабря. Работа с «черной» зарплатой не смущает порядка 40% россиян. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob с участием 1,6 тысячи респондентов.

При этом 36% не стали бы работать в месте, где их труд оплачивается неофициально. На «черную» зарплату соглашаются по большей части мужчины — 46% респондентов, либо люди старше 45 лет — 44% опрошенных. Оставшаяся часть (24%) россиян затруднились дать ответ на поставленный вопрос. Результаты исследования передает РИА Новости.

Отмечается, что за год процент россиян, согласных на неофициальную зарплату, уменьшился. В 2020 году он составлял 44%. Максимум положительных ответов был достигнут в 2009 году. Тогда на «черную» зарплату были согласны 60% россиян.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что 43% россиян не имеют сбережений на черный день. При этом лишь семь процентов опрошенных смогли бы прожить на свои накопления больше года.

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