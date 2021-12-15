День пророка Аввакума: шумный ремонт и громкий смех 15 декабря могут принести несчастья

Москва, 15 декабря. Православные верующие 15 декабря вспоминают пророка Святого Аввакума. Традиционно христиане придерживаются ряда правил и запретов, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

Аввакум считается одним из самых известных предсказателей. Так, он предсказал пленение Вавилоном Израиля и разрушение чудо-храма, построенного евреями. Других подробностей о его жизни не сохранилось.

Для чего в день Святого Аввакума заниматься рукоделием?

Обычно 15 декабря верующие просят у бога изгнания из жилища нечисти и демонов. Кроме того, можно молиться о даровании здорового крепкого сна себе или младенцу, который часто плачет по ночам.

Девушки использовали этот день для задушевных разговоров. Они обсуждали насущные вопросы и проблемы, советовались, помогали друг другу найти выход из ситуации. Считалось, что в разговорах можно найти истину. При этом нужно, чтобы руки были чем-то заняты — шитьем, вязанием или вышиванием. В противном случае, за безделье и пустословие можно поплатиться.

Почему 15 декабря нельзя пить спиртное и делать ремонт?

В этот день категорически запрещено посещать увеселительные места. Под запретом также находятся алкогольные напитки и чрезмерное количество еды. Если нарушить это правило, то можно потерпеть фиаско на любовном фронте.

Стоит избежать и занятий ремонтом. Любые шумные работы по дому могут спугнуть домового. Последний не терпит ослушаний и начнет безобразничать — ломать мебель и срывать обои.

Предки были уверены, что в этот день нужно воздержаться от громкого смеха. Если нарушить этот завет, то в будущем придется много горевать и плакать.

Как узнать погоду 15 декабря?

На Аввакума люди пытались определить, какая погода их ждет в ближайшем и далеком будущем. Так, если выпадет много снега,то стоит ждать хороший урожай летом. Если кошка будет спать целый день, то придется пережить суровую зиму. А если на окне появились морозные узоры, то весна наступит скоро.

Однако многие россияне привыкли узнавать погоду привычным способом — с помощью синоптиков. Недавно они спрогнозировали обильный снегопад в Москве. На этой неделе высота сугробов может достигнуть отметки в 30 сантиметров.