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Метель спровоцировала задержку всех внутрирегиональных авиарейсов на Чукотке

Происшествия
Метель спровоцировала задержку всех внутрирегиональных авиарейсов на Чукотке
pxhere.com

Анадырь, 15 декабря. Сильный ветер и метель вторые сутки продолжаются на Чукотке. Из-за этого в регионе 15 декабря задержаны все внутренние авиарейсы.

Непогода останется бушевать в Анадыре до вечера завтрашнего дня. До этого времени в городе прогнозируется метель, северо-восточный ветер 19–24 метра в секунду с порывами до 34 метров в секунду.

Информация на сайте анадырского аэропорта гласит, что в среду отменены все местные рейсы. В их числе самолеты из Лаврентия, Провидения, Залива Креста, Кепервеема и Якутска. Вылет указанных рейсов запланирован на утро 16 декабря.

Аналогичная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском. Из-за неблагоприятных погодных условий сразу восемь рейсов местных авиакомпаний не смогли вылететь из городского аэропорта Елизово.

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погода авиарейс чукотка
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