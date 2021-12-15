Автор Reddit из США заявил о желании переехать в Якутск и начать изучение русского языка

Москва, 15 декабря. Гражданин США планирует переехать в Россию и поступить в один из университетов Якутска. Об этом молодой человек рассказал на портале Reddit.

Пользователь признался, что хочет стать специалистом по русскому языку, истории и культуры. После Якутска американец намерен перебраться в Новосибирск и защитить там докторскую. Он предложил комментаторам переубедить его в этом решении.

«В Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу», — ответил американцу один из юзеров.

Другой комментатор заметил, что в Якутске зима действительно нешуточная. Он посоветовал начать с сибирских городов, где климат немного помягче.

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