Кот-спортсмен сподвиг пользователей Сети отправиться в тренажерный зал перед Новым годом

Москва, 15 декабря. Качающего пресс кота запечатлели на видео и выложили ролик в Сеть. Запись вызвала живой интерес среди интернет-аудитории, которая выразила свое восхищение пушистым питомцем.

Видео снято в тренажерном зале. На кадрах можно увидеть, как упитанный кот подходит к одной из лавок для работы на пресс, разворачивается к ней задними лапами и перекатывается на спину. После этого пушистый питомец упирается в опору и начинает технично поднимать верхнюю часть туловища, передает «Ридус».

На заднем фоне можно увидеть еще одного кота-спортсмена. Рыжий питомец выполняет наклоны вперед и усердно тянется к передним лапам.

«Так, пора начать качаться с понедельника», — заявил комментатор.

«Черт, даже кот качает пресс, а я нет», — посетовал юзер.

«Один кот пресс качает, второй растяжкой занимается. Похоже, я что-то делаю не так», — написал пользователь.

«Пойду завтра на тренировку, а то скоро Новый год», — объявил подписчик.

Прожорливый и хитрый кот ранее блеснул интеллектом и обманул автоматическую кормушку. Комментаторы похвалили питомца за то, что тот смог освоить «басурманскую» машину.