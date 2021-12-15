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The Drive: в США испытали ракету «совершенного доминирования» AIM-120 для войны с Китаем

Армия
The Drive: в США испытали ракету «совершенного доминирования» AIM-120 для войны с Китаем
wikipedia.org  /  Staff Sergeant Vince Parker

Вашингтон, 15 декабря. Американское оборонное предприятие Raytheon Missiles & Defense завершило испытания усовершенствованной ракеты AIM-120. Об этом пишет издание The Drive.

Ракета AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) имеет классификацию «воздух-воздух» со средним радиусом поражения, которая якобы станет грозным средством в случае войны с Китаем. Специалисты компании провели ряд модернизаций оружия, в числе которых улучшенные системы наведения, которые в дальнейшем будут оптимизированы для воздушных боев.

«Новое оборудование F3R, включая печатные платы и компоненты секции управления, позволяет значительно увеличить вычислительную мощность, которую SIP-3F задействует в своих передовых алгоритмов. Суммарно оборудование и программное обеспечение повышают общую эффективность ракеты», — пишет издание.

Россия, по мнению многих экспертов, значительно опережает Соединенные Штаты в сфере вооружения, в частности гиперзвуковых ракет. Недавно Минобороны РФ начало строительство объектов, в которых будут складироваться и обслуживаться «Цирконы».

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