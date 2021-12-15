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Блогер Чеккини: русская похоронная традиция приятно удивила жителей Италии

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 07:06
Общество
Блогер Чеккини: русская похоронная традиция приятно удивила жителей Италии
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 декабря. Поминки после похорон в России являются «прекрасной традицией». Такое заявление сделала итальянка после того как побывала на подобном мероприятии, рассказала блогер Елена Чеккини.

Жители Италии после отпевания усопшего в церкви обычно расходятся по домам. Убитые горем родственники остаются один на один со своими переживаниями. Одна из знакомых Чеккини настояла на проведении поминок, когда умер ее свекор. В Италии это «русское предложение» встретили с недоверием и неохотой, однако вскоре произошла большая перемена.

Когда близкие и друзья усопшего оказались за одним столом, «как-то их лица обмякли, кто-то всплакнул, потом засмеялся, вспомнив и рассказав забавный случай, связанный с покойным». Вдова даже смогла немного поесть и выпить вина.

«Сказала, какая это прекрасная традиция — поминание за столом, и жаль, что в Италии ее нет», — заключила блогер.

Супруги ранее переехали в Россию после 20 лет жизни в Германии. Они признались, что излечились от депрессии и очень рады смене места жительства.

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