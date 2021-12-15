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Более 800 тыс. человек стали жертвами коронавируса в США за весь период пандемии

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 07:05
Общество
Более 800 тыс. человек стали жертвами коронавируса в США за весь период пандемии
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 декабря. Число людей, погибших от новой коронавирусной инфекции или ее последствий в США, увеличилось до 800 тыс. и продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным исследовательского центра, на момент написания статьи жертвами коронавируса стали 800 266 человек. Сутками ранее в стране был обновлен антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — 50 млн. США по-прежнему остаются на первом месте по этим показателям.

С начала декабря в Соединенных Штатах каждый день фиксируется не менее 100 тыс. новых случаев заражения. Вспышка пандемии произошла после Дня благодарения, когда миллионы американских жителей посещали своих родственников и знакомых. В течение последних 28 дней от коронавируса в США скончались 33 414 пациентов.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что в стране началась «пандемия непривитых». По его словам, люди отказываются вакцинироваться, из-за чего усугубляется эпидемиологическая обстановка в стране.

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