Парк военной авиации ВС России стал вторым по численности в мире

Москва, 15 декабря. Россия владеет 4 173 военными летательными аппаратами, что составляет восемь процентов от общемирового парка боевой авиации, говорится в справочнике World Air Forces 2022.

Первое место в рейтинге заняла американская армия, в распоряжении которой числится 13 246 военных летательных аппаратов. Это составляет четверть от всего парка авиации в мире. Второе место закреплено за Россией, а замыкает тройку Китай. Пекин обладает 3 285 военными самолетами и вертолетами — шесть процентов от общемирового парка.

Четвертое и пятое места достались Индии и Южной Корее с показателями 2 182 и 1 595 единиц авиатехники соответственно. Во вторую пятерку вошли Япония — 1 449, Пакистан — 1 387, Египет — 1 062, Турция — 1 057 и Франция — 1 055. В парках военной авиатехники других государств насчитывается 22 781 летательный аппарат.

Липецкий центр авиационной подготовки ранее получил партию истребителей Су-35С. Завод-изготовитель тщательно проверил системы самолетов на земле и в воздухе, после чего летчики доставили их до точки назначения.