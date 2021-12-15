Опрос: почти 40% россиян считают 2021 год лучше предыдущего

Москва, 15 декабря. Уходящий 2021 год стал лучше 2020 года для 38 процентов россиян. Соответствующее исследование провели банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах».

Удачным текущий год назвали шесть процентов опрошенных, еще 21 процент респондентов считают его просто хорошим. Противоположного мнения на этот счет придерживаются 21 процент граждан, 20 процентов заявили, что оба года стали для них одинаково плохими, пишет ТАСС.

Больше всего позитивно настроенных к 2021 году респондентов проживают на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Меньше всего уходящий год понравился жителям Сибири и Урала.

Среди положительных моментов 2021 года названы здоровье родных и близких, гармония в личной жизни и хороший отдых. В числе негативных примеров указаны пандемия, проблемы со здоровьем, снижение доходов и ограниченные возможности для путешествий.

Опрос проводился с 8 по 13 декабря. Его участниками стали люди в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч жителей.

Россияне ранее рассказали, как коронавирусные ограничения сказались на их жизни. Почти треть граждан выделила изменения в доходах за время пандемии.