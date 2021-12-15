Уфа стала самым опасным городом для празднования Нового года

Уфа, 15 декабря. Уфа является лидером антитопа по количеству преступлений, происходящих в новогодние праздники. Этот факт делает столицу Башкирии наиболее опасным городом для встречи 2022 года, сообщили аналитики компании «Delta Системы безопасности».

Специалисты проанализировали порядка 90 тысяч преступлений, из чего вывели особый коэффициент. Он зависел от числа преступлений, на которые приезжали группы быстрого реагирования, и числа объектов в портфеле компании в каждом городе. Результаты исследования передает радио Sputnik.

«Так, самыми спокойными городами признаны: Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов, Екатеринбург. Самыми же неспокойными городами в новогодний период стали Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень», — выяснили аналитики.

Наиболее распространенными преступлениями были хулиганства, происходящие, как правило, в частных домах и квартирах. На втором месте оказалось незаконное проникновение. Тройку замкнули кражи.

Deloitte провело еще одно исследование. Согласно результатам, в среднем на Новый год россияне планируют потратить порядка 27,5 тысячи рублей.