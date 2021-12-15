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Задержан собственник холдинга, который владеет шахтой «Листвяжная»
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Задержан собственник холдинга, который владеет шахтой «Листвяжная»

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 06:47
Происшествия
Задержан собственник холдинга, который владеет шахтой «Листвяжная»
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Белово, 15 декабря. Правоохранители провели задержание Михаила Федяева — собственника холдинга «Сибирский Деловой Союз» (СДС), владеющего шахтой «Листвяжная» в Кузбассе. На предприятии недавно случилось ЧП, жертвами которого стали более 50 человек.

Как сообщает кемеровский портал VSE42 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кроме Федяева задержаны еще три человека. В их числе – резиденты ХК «СДС-Уголь». В СУ СК РФ по Кемеровской области оставили без комментариев обстоятельства задержания.

«Расследованием этого уголовного дела занимается центральный аппарат СК, мы не имеем права его комментировать», — заявили в кузбасском Следственном комитете.

Пять фигурантов уголовного дела о ЧП на «Листвяжной» ранее отказались признавать вину в инкриминируемых преступлениях. Расследование взято под контроль лично главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

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