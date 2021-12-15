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Избитая мужем жительница Урала месяц не шла к врачам и скончалась от причиненной им травмы

Происшествия
Избитая мужем жительница Урала месяц не шла к врачам и скончалась от причиненной им травмы
pxhere.com

Верхотурье, 15 декабря. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы в Верхотурье. Она в течение месяца после полученного удара не обращалась к врачам, так как боялась, что любимого человека привлекут к ответственности.

Конфликт произошел в мае этого года. На почве ревности мужчина вышел из себя и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов сожительнице по голове. Женщина упорно отказывалась обращаться к врачам, так как считала, что по факту избиения правоохранители возбудят уголовное дело и посадят виновника.

«Позднее, когда самочувствие потерпевшей стало ухудшаться, она все-таки была госпитализирована в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь женщины не удалось», — рассказали в областном отделении СКР.

Потерпевшая скончалась 16 июня в возрасте 41 года. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Недавно в городе Холмск мужчина выкрал свою бывшую возлюбленную и избил ее. За свои действия он понесет наказание в виде семи лет лишения свободы.

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