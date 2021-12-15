Отар Кушанашвили усомнился в существовании бога из-за смерти Жанны Фриске

Москва, 15 декабря. Скандально известный журналист Отар Кушанашвили посетовал на несправедливость жизни, напомнив о безвременно ушедшей певице Жанне Фриске. Таким неожиданным образом журналист отреагировал на слова писателя Дмитрия Быкова о боге.

Так, публицист заявил, что люди живут не ради «положительных сдвигов», а для того, чтобы «богу было не противно смотреть». Но Кушанашвили выразил несогласие с мнением Быкова. Журналист отметил, что лично он живет ради себя и следует правилу не быть отравительным перед самим собой.

«Во-первых, я как раз живу ради положительных сдвигов. Во-вторых, живу, чтобы на самого себя не противно было смотреть. И, знаете, мне — не противно. Правда, иногда смешно. Что касается бога, кабы он был, моя Фриске не умерла бы, а я, будучи лучшим журналистом и ведущим в стране не попрошайничал бы всю карьеру», — поделился Кушанашвили в соцсетях.

Бывшая солистка группы «Блестящие» и журналист были в хороших отношениях, и он нередко вспоминает Жанну теплыми и добрыми словами. В своем ответе Быкову Кушанашвили подчеркнул несправедливость судьбы, которая выпала на долю покойной певицы.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака головного мозга. У исполнительницы остался маленький сын Платон от телеведущего Дмитрия Шепелева. С тех пор как певицы не стало, Дмитрий запрещает ее родителям видеться с внуком. По этой причине Владимир и Ольга Фриске уже пять лет судятся с бывшим мужем дочери. Недавно родители покойной решили инициировать судебный процесс против Шепелева из-за недвижимости, принадлежавшей Жанне.