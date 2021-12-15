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Пассажиров аэропорта Южно-Сахалинска экстренно эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Происшествия
Пассажиров аэропорта Южно-Сахалинска экстренно эвакуировали из-за сообщений о бомбе
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 15 декабря. Сигнал о заложенном взрывном устройстве поступил в аэропорт Южно-Сахалинска. Как сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, информация о минировании появилась из другого региона.

В связи с полученной информацией персонал приступил к срочной эвакуации пассажиров. На данный момент проводится проверка всего аэровокзала на наличие взрывных устройств.

На месте чрезвычайного происшествия работают специалисты. Информации об изменении времени полетов не приводилось.

Несколько часов назад в аэропорт Шереметьево поступил сигнал о «минировании» 21 самолета. Отправитель остался неизвестным.

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