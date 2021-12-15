Спасатели привлекли вертолет к поиску пропавших на Сахалине рыбаков

Южно-Сахалинск, 15 декабря. Вертолет Ми-8 был привлечен к поискам пропавших без вести рыбаков на Сахалине. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС России.

Двое мужчин 9 декабря в Макаровском районе Сахалинской области отправились на рыбалку на пластиковой лодке, после чего связь с ними оборвалась. Сообщалось, что пропавшие могут быть на необитаемом острове Тюлений. Такую информацию спасателям предоставили сотрудники регионального Следственного комитета.

На данный момент специалисты уже осмотрели береговую полосу от села Заозерное до реки Горянка. Проведенная поисковая операция прошла безрезультатно. К операции привлечены волонтеры, спасатели и правоохранители.

Недавно в поселке Лысково под Нижним Новгородом был найден пропавший шестилетний ребенок. Девочку объявили в розыск после того, как она во время прогулки со сверстниками исчезла.