Пять человек пострадали при столкновении девяти машин в центре Японии

Кофу, 15 декабря. Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на территории префектуры Яманаси (центральная часть Японии). В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили минимум пять человек, сообщила газета Yomiuri.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшее медучреждение. Состояние некоторых из получивших травмы оценивается как тяжелое. Правоохранители начали расследование для установки деталей и обстоятельств массовой автоаварии.

Причины крупного ДТП на данный момент выясняются. По прошествии инициированной проверки будет дана правовая оценка всем участникам аварии.

Несколько дней назад в японском городе Хигасиура пенсионер совершил наезд на группу детсадовцев. В результате ДТП пострадали по меньшей мере десять детей.