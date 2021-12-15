Пушков осудил Эстонию за дипломатический бойкот зимней Олимпиады по указке США

Москва, 15 декабря. Руководство Эстонии отказалось ехать на зимние Олимпийские игры в Пекине, чтобы угодить США. Такое решение в своих соцсетях осудил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал известие об отказе президента Эстонии Алара Кариса посещать ОИ. Таллин оказался среди Вашингтона, Лондона, Оттавы и Канберры, однако стал белой вороной в Евросоюзе.

«Очень взвешенная оценка политики Эстонии: именно так, вопреки своим интересам и даже доходам, ведут себя страны с редуцированной идентичностью и отсутствием собственного видения как настоящего, так и будущего. Обратите внимание на принципиально иную политику Финляндии», — написал Пушков.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что объявившие ОИ бойкот страны «заплатят за свои проступки». Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в свою очередь сообщил о намерении сохранить нейтралитет.