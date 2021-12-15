Брат основателя Северной Кореи Ким Ен Чжу умер на 102-м году жизни

Пхеньян, 15 декабря. Ким Ен Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, скончался в возрасте 101 года. Печальную весть передало агентство Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Президент КНДР Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования всем родным политика в связи с его утратой. Дата смерти 101-летнего Ким Ен Чжу не озвучивалась.

«Ким Ен Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — передало Yonhap выдержки из заявления агентства ЦТАК.

После прихода к власти в Северной Кореи Ким Ир Сена его младший брат находился на ряде руководящих постов. Ким Ен Чжу был руководителем влиятельного Организационного отдела Трудовой партии Кореи. С 1998 года политик занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

Неделей ранее стало известно о смерти основателя британской группы Bronski Beat Стива Бронски. Известный музыкант ушел из жизни в возрасте 61 года.