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Семья с двумя малолетними детьми погибла при страшном пожаре в Приамурье

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 04:49
Происшествия
Семья с двумя малолетними детьми погибла при страшном пожаре в Приамурье
pixabay.com

Шимановск, 15 декабря. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Шимановска в Амурской области. Среди них двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка для выяснения причин и обстоятельств трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Обнаружены тела четырех человек, включая годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки.Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками Госпожнадзора проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина и очаг возгорания, назначены судебные пожарно-техническая и другие экспертизы», -— говорится в сообщении.

Недавно в Санкт-Петербурге произошел сильный пожар. В результате возгорания в одной из квартир жилого дома на Коломенской улице погиб один человек.

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