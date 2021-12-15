Депутат бундестага Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2»

Берлин, 15 декабря. Решение о введении ограничительных мер против трубопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла. Об этом заявил депутат бундестага, кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«Северный поток — 2» на данный момент уже полностью достроен и готов к вводу в эксплуатацию. Именно поэтому вводить санкции против него бессмысленно. По словам Мерца, если Запад или США ходят повлиять каким-либо образом на российскую сторону, то им нужно выбрать другой «объект давления».

«"Северный поток — 2" для этого вряд ли подойдет», — считает Мерц.

Одновременно с этим он выразил точку зрения, что сейчас газопровод «не может быть сертифицирован». Компании Nord Stream AG сначала необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

Недавно сенат Соединенных Штатов исключил из пакета санкций «Северный поток — 2». Американские парламентарии вычеркнули трубопровод из законопроекта с ограничительными мерами на фоне саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.