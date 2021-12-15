Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 05:49
05:44
Общество
Отар Кушанашвили усомнился в существовании бога из-за смерти Жанны Фриске
05:33
Происшествия
Пассажиров аэропорта Южно-Сахалинска экстренно эвакуировали из-за сообщений о бомбе
05:32
Происшествия
Спасатели привлекли вертолет к поиску пропавших на Сахалине рыбаков
05:32
Происшествия
Аноним прислал сообщение о «минировании» более 20 самолетов в Шереметьево
05:29
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении девяти машин в центре Японии
05:26
Общество
Эксперт по здоровому питанию Московиц посоветовала продукты для снижения риска переедания
05:19
Общество
Диетолог Иванникова: отказ от транс-жиров минимизирует риск повышения холестерина
05:18
Политика
Пушков осудил Эстонию за дипломатический бойкот зимней Олимпиады по указке США
05:10
Общество
Брат основателя Северной Кореи Ким Ен Чжу умер на 102-м году жизни
04:58
Общество
Врач Демин предупредил об опасности длительного подогрева сидений в автомобиле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат бундестага Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2»

Политика
Депутат бундестага Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 15 декабря. Решение о введении ограничительных мер против трубопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла. Об этом заявил депутат бундестага, кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«Северный поток — 2» на данный момент уже полностью достроен и готов к вводу в эксплуатацию. Именно поэтому вводить санкции против него бессмысленно. По словам Мерца, если Запад или США ходят повлиять каким-либо образом на российскую сторону, то им нужно выбрать другой «объект давления».

«"Северный поток — 2" для этого вряд ли подойдет», — считает Мерц.

Одновременно с этим он выразил точку зрения, что сейчас газопровод «не может быть сертифицирован». Компании Nord Stream AG сначала необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

Недавно сенат Соединенных Штатов исключил из пакета санкций «Северный поток — 2». Американские парламентарии вычеркнули трубопровод из законопроекта с ограничительными мерами на фоне саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат бундестага Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока — 2»
германия мерц сп-2
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать