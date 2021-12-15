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Радиотехнические войска России научились отслеживать гиперзвуковые цели на любой высоте

Армия
Радиотехнические войска России научились отслеживать гиперзвуковые цели на любой высоте
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 декабря. Радиотехнические войска России взошли на новый уровень своего развития. Теперь они способны обнаруживать гиперзвуковые цели вне зависимости от высоты их полета, сообщили в Минобороны.

Показательным примером является отдельный радиотехнический узел на базе станции «Контейнер», сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замкомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин. Он фиксирует и сопровождает порядка 10 тысяч воздушных объектов ежедневно. Радиус его действия распространяется на территории стран Европы, Ближнего Востока, акватории Балтийского, Черного и Средиземного морей, передает ТАСС.

«В настоящее время РТВ получили новый виток развития как в структуре, так и в направлениях деятельности, к которым следует отнести наращивание радиолокационного поля, в том числе в Арктике, радиолокационную разведку средств воздушно-космического нападения, действующих на гиперзвуковых скоростях во всем диапазоне высот, а также обнаружение и сопровождение беспилотных летательных аппаратов и другие», — отметил врио начальника РТВ ВКС полковника Алексея Шишкина.

Как сообщили в Минобороны, войска оснащены самыми современными радиолокационными системами. В их числе новейшее «Небо-М» разных модификаций и станции больших, средних и малых высот.

Оборонно-промышленный комплекс в России продолжает неустанно развиваться. Как сообщил российский президент Владимир Путин, во многом этому помогла восстановленная экономика.

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