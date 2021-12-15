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Бывший глава офиса Зеленского рассказал о процессе «приватизации» украинских телеканалов

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 04:11
Политика
Бывший глава офиса Зеленского рассказал о процессе «приватизации» украинских телеканалов
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 15 декабря. Украинские власти уговаривали владельцев телеканалов отдать им права на их использование. В противном случае бизнесмены становились врагами государства, рассказал экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Одним из таких врагов оказался Рина Ахметов. Бизнесмен, который владеет правами на крупнейшие телеканала страны — «Украина», «Украина 24» стал объектом для нападок руководства страны. Недавно его и вовсе назвали организатором готовящегося госпереворота.

«Депутат Рады Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали "хомячков", которые предлагали отдать телеканал "Наш". Ко всем олигархам присылали "хомячков". Кто-то согласился, кто-то делает вид, что он согласился, а кто-то не согласился», — сказал Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что в конфликте Зеленского с Ахметовым все закончится договоренностями. По его мнению, сейчас между ними идет «демонстрация» силы, которая не является реальным противостоянием.

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Все новости / Политика / Бывший глава офиса Зеленского рассказал о процессе «приватизации» украинских телеканалов
Ринат Ахметов владимир зеленский андрей богдан приватизация телеканалов
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