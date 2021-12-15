Киев, 15 декабря. Одна бригада Вооруженных сил Украины якобы может с легкостью «расколошматить» венгерскую армию в случае открытого конфликта. Об этом заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На данный момент Будапешт ведет открытую политику, которая выгодна ему и не мешает ни одному соседнему государству. Однако Жебривский уверен, что государство не должно принимать самостоятельных решений и назвал суверенность Венгрии «наглым поведением». По его словам, оно способно привести к вооруженному конфликту, во время которого Киев себя сдерживать не будет.

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там границы», — заявил Жебривский.

При этом напряженные отношения между Будапештом и Киевом начались в октябре этого года. Тогда Венгрия отказалась от Украины в качестве поставщика транзитного газа для сохранения энергетической безопасности. При этом украинская сторона уверена, что смеет указывать бывшему партнеру источники для получения газа.

Впрочем, запугивание со стороны Жебривского Венгрия вряд ли воспримет всерьез. На данный момент «полуживая» армия Украины переживает не лучшие времена. Так, капитан I ранга в запасе Сергей Горбачев отметил, что ВСУ остается слабой структурой. Кроме того, там наблюдаются регулярные случаи коррупции среди офицеров.