Мужчина погиб при пожаре в городе Холмск на Дальнем Востоке

Холмск, 15 декабря. Пожар произошел в городе Холмск на Дальнем Востоке. В результате возгорания в доме 13 по улице Молодежной погиб один человек.

Им оказался 40-летний мужчина. Медики срочно госпитализировали его с отравлением угарным газом. Однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом. В результате пожара так же есть одна пострадавшая, которая отравилась продуктами горения. Сейчас за ней наблюдают врачи.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются причины и обстоятельства возгорания в жилом доме.

Недавно в центре Петербурга вспыхнула квартира в жилом доме на улице Коломенская. Жертвой возгорания стал один человек.