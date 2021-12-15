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Метеоусловия стали причиной отмены нескольких авиарейсов в Петропавловске-Камчатском

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 03:15
Происшествия
Метеоусловия стали причиной отмены нескольких авиарейсов в Петропавловске-Камчатском
pexels.com  /  Tarik Nachat

Петропавловск-Камчатский, 15 декабря. Сразу восемь рейсов местных авиакомпаний не смогли вылететь из аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского. Самолеты были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По последней информации, задержаны два рейса в Озерную и по одному в Усть-Камчатск, Никольское, Оссору, Северо-Курильск, Усть-Хайрюзово, Тиличики. Часть из них не могут вылететь уже более суток.

В Петропавловске-Камчатском сохраняется облачная погода с ветром около 13 м/с. Представитель аэропорта на соответствующий вопрос ТАСС уточнил, что пассажиры задержанных рейсов не были размещены в хостелах.

Недавно в Москве прошел сильный снегопад, из-за которого пришлось отменить почти 70 авиарейсов. Метеорологи отмечали, что над Россией в то время бушевал циклон «Бенедикт».

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петропавловск-камчатский задержка авиарейсов елизово
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