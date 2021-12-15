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Лучшего снайпера НХЛ Драйзайтля напугала результативность Овечкина

Спорт
Лучшего снайпера НХЛ Драйзайтля напугала результативность Овечкина
instagram.com  /  @aleksandrovechkinofficial

Вашингтон, 15 декабря. Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль восхитился игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист набрал хорошую форму по ходу нынешнего сезона и имеет в активе 44 очка (20 шайб + 24 голевые передачи) в 28 играх. Многие эксперты и спортивные аналитики отмечают, что на данный момент Овечкин демонстрирует одну из лучших версий самого себя. Практически в каждой встрече лидеру «Вашингтона» покоряется очередной рекорд.

Игру форварда отмечают и его соперники из других команд. Так, лучший снайпер НХЛ, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, признался, что его пугает результативность россиянина. По мнению немецкого хоккеиста, Овечкин является «лучшей рекламой хоккея».

Лучшего снайпера НХЛ Драйзайтля напугала результативность Овечкина
AP/TASS / Nick Wass

«Игра Овечкина в этом сезоне очень впечатляет. Сколько ему лет? 36? В таком возрасте он стал еще и распасовщиком? Это действительно пугает. На что он еще способен? Овечкин становится все лучше и лучше, мне доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — цитирует немца сайт НХЛ.

Несколько дней назад «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейбрз». Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, но в серии буллитов сильнее оказалась столичная команда. Овечкин не ушел с площадки без голевых действий и отметился очередным ассистом.

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