Лучшего снайпера НХЛ Драйзайтля напугала результативность Овечкина

Вашингтон, 15 декабря. Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль восхитился игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист набрал хорошую форму по ходу нынешнего сезона и имеет в активе 44 очка (20 шайб + 24 голевые передачи) в 28 играх. Многие эксперты и спортивные аналитики отмечают, что на данный момент Овечкин демонстрирует одну из лучших версий самого себя. Практически в каждой встрече лидеру «Вашингтона» покоряется очередной рекорд.

Игру форварда отмечают и его соперники из других команд. Так, лучший снайпер НХЛ, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, признался, что его пугает результативность россиянина. По мнению немецкого хоккеиста, Овечкин является «лучшей рекламой хоккея».

AP/TASS / Nick Wass

«Игра Овечкина в этом сезоне очень впечатляет. Сколько ему лет? 36? В таком возрасте он стал еще и распасовщиком? Это действительно пугает. На что он еще способен? Овечкин становится все лучше и лучше, мне доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — цитирует немца сайт НХЛ.

Несколько дней назад «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейбрз». Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, но в серии буллитов сильнее оказалась столичная команда. Овечкин не ушел с площадки без голевых действий и отметился очередным ассистом.